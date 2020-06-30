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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны на фоне открывшегося в Ржеве мемориала Советскому солдату и призвал "сказать свое слово" в последний день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
Путин призвал россиян голосовать "за страну, в которой хотим жить"
© Itar-Tass / Scanpix

"Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что при принятии решения каждый думает прежде всего о своих близких и "опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании".

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"Поправки в Основной закон - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - сказал Путин. Он повторил, что изменения вступят в силу только в случае их одобрения на плебисците. Растянутое на несколько дней голосование он объяснил "требованием защитить здоровье людей".

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