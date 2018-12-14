"Самое главное – никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было. Отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, но, с другой стороны, каждый человек индивидуально должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично", – подчеркнул Путин.

Он также пообещал, что государство продолжит поддержку талантливой молодежи. "Но каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки, иначе нам удачи не видать, – сказал он. – Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой".

Некоторые участники форума на это заявили президенту, что не видят перспектив в жизни из-за своего происхождения и отсутствия социальных лифтов. На это Путин напомнил о русском ученом Михаиле Ломоносове, чей отец был рыбаком-помором в отдаленной северной деревне:

"У Ломоносова, как известно, в семье были рыбаки," – заметил Путин. Но это, по его словам, не помешало ему стать выдающимся мировым ученым.

Также он рассказал, как в 1999 году первый президент России Борис Ельцин вызвал его к себе и спросил, согласен ли он стать премьер-министром, а затем кандидатом на пост главы государства.

"Я ему сказал нет, – заявил Путин. – Говорю: "Борис Николаевич, я не готов".

"Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни", – заметил Путин, обращаясь к участникам форума.

Путин также призвал молодежь идти в бизнес не для того, чтобы "заколачивать бабки", а чтобы оставить после себя значимый результат. "Только если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом", – заявил он.

Ранее о том, что россиянам не стоит полагаться во всем на государство, заявляли несколько российских чиновников разного уровня. Наиболее ярко выступила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких (за эту фразу она получила выговор):

"На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство всем должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", – сказала она и попросила молодежь менять представление об обязанностях государства и готовиться делать все самостоятельно. ​

Схожие слова произнесли и несколько депутатов городской думы Саратова от "Единой России". Николай Островский в частности заявил, что это народ в России "должен государству", а его коллеги Ольга Чашкина и Людмила Бессонова развили эту мысль: "А что должно государство народу? Народ должен думать о государстве, народ должен думать о себе. Это мы должны о государстве заботиться".

И.о. губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь заявил:

"И просить из бюджета вы ничего не должны, ни новых садиков, спортобъектов, ни дорог. Так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется, слишком маленький".