Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и преподавателей

"Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи)", - заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - признала заммэра. "По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти", - добавила Ракова.

Ранее о том, что Москва даже близко еще не подошла к пику заболеваемости, предупредил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА "Новости". "Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. Нужно ответственно думать о том, что нам предстоят серьезные испытания", - сказал мэр.

Пик эпидемии коронавируса ожидается минимум с 20-х чисел апреля. Об этом три дня назад сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. К коцу апреля Россия лишь выйдет "на плато" заболеваемости. После этого последует примерно месяц, когда здравоохранение страны будет работать на грани коллапса, а количество смертей будет в разы выше нынешнего уровня в 12 пациентов за сутки. "На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. ...Если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила Скворцова. Таким образом, пик смертности ожидается где-то в этом же временном промежутке.

О том, что в правительстве РФ и в Минздраве готовятся к худшему, по сценарию других государств, подтвердил и мэр Москвы. "Самое главное, что мы увидели (в ситуации в других странах - прим.ред.), самое главное - это катастрофическая ситуация со здравоохранением. Просто катастрофическая. Возможно, то, что мы видим в интернете или по телевидению, не совсем отвечает реальности. Не знаю, какую: в положительную или в отрицательную. В любом случае это такая шоковая история, которая нас не то что настораживает, а подвигает к действию. Потому что ты понимаешь, что ты не застрахован от этого, и никто не может быть застрахован, несмотря ни на какие предпринимаемые меры", - сказал Собянин.

Путин призвал к борьбе с Covid-19 студентов медвузов и колледжей

Сейчас с коронавирусной инфекцией в Москве борются больше трети всех работников здравоохранения столицы. В первых рядах - около 40 тысяч человек.

Это число будет увеличено, если того потребует ситуация. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин, как и ожидалось, поручил привлечь к борьбе с коронавирусом студентов медицинских вузов и преподавателей. Распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля. Министерству здравоохранения поручено организовать работу по привлечению студентов медицинских вузов и колледжей, аспирантов, ординаторов, докторантов медвузов, а также преподавательский состав к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

А в Минздраве уже давно готов приказ о том, кто будет бороться с коронавирусом, когда медперсонала будет катастрофически не хватать. В документе под названием "Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой короновирусной инфекции COVID-19" говорится, что "под ружье" против Covid-19 выставят в случае необходимости не только всех действующих врачей, но и еще около 40 тысяч не закончивших обучение студентов, ординаторов и т.д.

Согласно приказу, к оказанию медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией могут привлекаться профильные медработники и врачи других специальностей после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). К лечению могут быть привлечены студенты-медики (окончившие минимум три курса), а также "педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста или прошедшие аккредитацию специалиста, допущенные к медицинской деятельности".

К лечению пациентов с Covid-19 после экспресс-курсов будут привлечены и "лица, имеющие медицинское образование, но не работавшие по специальности более пяти лет, в соответствии с ранее полученной специальностью". Все они должны быть трудоустроены в больницы. Ординаторы также после прохождения курсов будут зачисляться в штат в должности врачей-стажеров.

Студенты медвузов, отучившиеся не менее трех курсов, и старшекурсники медколледжей будут назначаться на должности специалистов со средним медицинским образованием для работы под контролем старшей медсестры.

О том, что студенты пойдут "вторым эшелоном" в борьбе с коронавирусом, стало известно еще в конце марта, когда президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил, что надо привлечь студентов медвузов, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией из числа студентов могут "мобилизовать дополнительно более 40 тысяч медработников".

Сразу после этого все студенты 5-х курсов медвузов России были приписаны к больницам и клиникам. Часть ординаторов уже направили в помощь врачам. Другие должны быть готовы по приказу в любой момент сорваться с места и отправиться на помощь, в том числе, и в другие регионы. Студенты старше третьего курса могут быть привлечены к работе, не связанной непосредственно с Covid-19, после сдачи экзамена на сестринское дело. Привлекут к борьбе с коронавирусом и специалистов из санаторно-курортных организаций, которые временно не работают. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал "активно использовать этот ресурс".

Мы сами должны себе помочь: большинство россиян перестали выходить из дома

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 подавляющее большинство россиян (80%) отказались от прогулок на улице или сократили их число. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 10 апреля.

Две недели назад, 26 марта, данный показатель был в два раза меньше. При этом в Москве число отказавшихся от выхода на улицу людей за это время выросло с 52 до 88%.

Согласно опросу, 76% россиян теперь гораздо реже выходят из дома также в магазин, аптеку или по другим важным причинам, либо совсем не делают этого. Это тоже в два раза больше, чем полмесяца назад. В столице от походов в магазин или аптеку отказались 82% населения.

Увеличилось и число россиян, избегающих рукопожатий и объятий или полностью отказавшихся от них. Кроме того, 84% респондентов (в столице 90%) признались, что перестали встречаться с друзьями. Чуть больше двух третей россиян (в Москве - три четверти населения) также отказались от встреч с пожилыми родственниками и знакомыми.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, "нам очевидно стало, что просто уговорами всего не сделаешь, поэтому было принято решение о том, что мы не рекомендуем гражданам выходить из дома, а обязываем, обязываем придерживаться режима самоизоляции. Разрешаем ходить за покупками, собачку выгулять и выходить из дома, ехать на работу тем, кто работает в тех отраслях, которые не запрещены для работы...". Поэтому с пятницы, 10 апреля, в столице начали "жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу". "Надо понимать, что мы не шутим и нам не до шуток", - заявил мэр столицы.

Первый нарушитель, инфицированный Covid-19, но нарушивший предписанный ему карантин был задержан сегодня в Москве. Мужчина с 22 марта по 4 апреля находился в НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией, а после выписки должен был находиться дома на карантине до 18 апреля. Однако он все это время передвигался по Москве. В пятницу его автомобиль был остановлен в ходе совместного рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. В результате машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого водителя на скорой в сопровождении полиции отвезли в больницу.