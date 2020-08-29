Президент отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.
"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все".
Ранее Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сложившейся ситуации. В ЕС эти предложения поддержали.
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