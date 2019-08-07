Путин признал, что Иркутскую область могут не успеть восстановить до холодов

"С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть до наступления холодов. Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ... Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено", - сказал глава государства на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Его слова приводит "Интерфакс".

Владимир Путин напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, и это сместило график работ.

Президента спросили, будет ли восстановлен Тулун. "Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?" - сказал Путин.

При этом он заверил, что в безопасных местах строить будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства.

Регион, напомнил Путин, страдает сейчас и от пожаров. "Причем это, к сожалению, пожары в таких районах, которые удалены от населенных пунктов и даже от водоемов... 500-600 км от тех мест, откуда могут стартовать самолеты", - посетовал президент.

Напомним, в середине июля президент России уже выражал недовольство по поводу темпов ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он констатировал, что неудовлетворительно организовано информирование граждан, плохо распределяется гуманитарная помощь, осуществляются выплаты, возводится жилье и инфраструктура.

Путин также обратил внимание на тот факт, что само восстановление документов не организовано должным образом. Глава государства также потребовал максимально быстро разобраться с выплатой денежной помощи пострадавшим. Он также потребовал от властей на любом уровне "напрочь исключить всякое чванство и хамство". "К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо разобраться с расхождением в цифрах и данных. "Вот, из докладов я сейчас услышал, что подтоплено 968 домов, а у меня в справках - 10890", - сказал Путин. По его словам, важно также увязать вопросы расселения граждан и строительство социальных объектов, а также наладить работу оценочных комиссий.

В заключение президент пообещал, что в начале сентября еще раз приедет в регион и лично проконтролирует ход восстановительных работ. Он подчеркнул, что все дети из пострадавших районов должны приступить к учебе с 1 сентября. "Если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно", - поставил задачу глава государства.

Первое масштабное наводнение, вызванное аномально сильными дождями, произошло в Иркутской области с 25 по 29 июня. Тогда вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Попали в зону затопления 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Второе наводнение произошло 27-29 июля также в связи с обильными осадками, которые вызвали подъем уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

В настоящее время вода остается на территории четырех населенных пунктов. Подтопленных домов нет. Ведутся восстановительные работы, в том числе просушка домов тепловыми пушками.

По состоянию на утро 6 августа, в Иркутской области также зафиксирована самая сложная ситуация с лесными пожарами. Авиалесоохрана сообщала о 71 пожаре, которые сейчас тушат. Еще 58 пожаров на площади 550 тысяч гектаров бушуют в труднодоступных районах, там возгорания решено не тушить.