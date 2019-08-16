"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку жесткую в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сказал Путин.
Качество подготовки летного состава "Уральских авиалиний" можно считать удовлетворительным, заявил он.
Авиапроисшествие произошло в четверг утром. Как сообщала Росавиация, при взлете из аэропорта Жуковский самолет Airbus A321 столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Пилотам удалось посадить самолет на поле с убранными шасси и неработающими двигателями.
Позднее командир воздушного судна - 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов - рассказал журналистам, что за две минуты полета ему пришлось несколько раз менять решение о том, что делать дальше.
"Решение менялось несколько раз. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ [двигателей], принять решение правильное, рассчитать всё. Но оказалось, что времени было мало", - рассказал Юсупов.
В итоге он принял решение садиться на кукурузном поле недалеко от аэропорта и не выпускать шасси, поскольку это было безопаснее для посадки.
В пятницу в авиакомпании сообщили, что второй пилот - 23-летний Георгий Мурзин - во время аварийной посадки получил ушибы груди и сейчас находится в больнице.
На борту самолета, следовавшего в Симферополь, находились 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Жертв удалось избежать, пострадали 76 человек, один пассажир был госпитализирован.
Следственный комитет в пятницу сообщил, что уже проведен допрос части пассажиров, сейчас следователи анализируют видеозаписи, снятые пассажирами самолета.
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