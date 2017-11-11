Путин назвал решения США "фактическим закрытием" российских СМИ в стране и добавил, что считает происходящее "атакой на свободу слова". По его словам, Россия примет зеркальные ответные меры.

Ранее Минюст США обязал телеканал RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главред телеканала Маргарита Симоньян объявила о согласии RT на регистрацию, подчеркнув свое категорическое непринятие этого требования

Также президент РФ назвал причины отказа от полноформатных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили", — сказал он.

Путин также выразил сожаление в связи с отсутствием возможности подробно обсудить весь комплекс отношений между странами. Отсутствие отдельной встречи с президентом США на саммите во Вьетнаме российский лидер объяснил кризисом в двусторонних отношениях, при этом российская сторона готова "перевернуть эту страницу и пойти дальше".

Кроме того, Путин ответил на упреки американской стороны в адрес России о якобы нарушении договора РСМД, указав на его прямое нарушение со стороны США.

"Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем трайдент — это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение", — сказал он.

По его словам, договор, который заключался, когда он "не был президентом России" содержит в себе вопросы, требующие обсуждения.

Он добавил, что не видит сенсации в наличии связей с Россией у министра торговли США. "Он бизнесом раньше занимался, по-моему был акционером или владельцем шипинговой компании, причем мирового уровня. Заключал с контракты с отправителями грузов по всему миру. Может быть заключал и с российскими. Но это не больше, чем бизнес. Никакого отношения к политике это никогда не имело и не имеет", — сообщил президент РФ, добавив, что сам только недавно узнал фамилию министра.

"Здесь нечего расследовать. При желании можно поковыряться в поисках каких-то сенсаций. Но их там нет", — заметил он.

Владимир Путин считает бреднями сообщения о якобы существующих связях своих родственников с представителями американской администрации. Он выразил уверенность в том, что ситуация вокруг расследования вмешательства в президентские выборы США является проявлением внутриполитической борьбы.

Президент РФ прокомментировал связи бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. "Что касается господина Манафорта, его тоже связывают с Россией, но единственное, что его связывает, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства американского, заключал контракты и как бизнесмен тоже работал в этой сфере, в том числе с президентом Януковичем. Но какое это имеет отношение к России? Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет", — заметил Путин, назвав подобные заявления "пустой болтовней", вызванной желанием использовать "любую зацепку" против Трампа.