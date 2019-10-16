Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященный ситуации в Сирии, и пригласил его посетить Россию в ближайшие дни. Об этом сообщил Кремль вечером во вторник.
Vladimiras Putinas, Recepas Tayyipas Erdoganas
© Sputnik / Scanpix

В сообщении Кремля говорится, что Путин и Эрдоган подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.

"Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято", – говорится в сообщении Кремля.

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В сообщении также говорится, что лидеры двух стран обсуждали необходимость избегать возможных конфликтов между турецкими и сирийскими военными.

"Визит может состояться до конца октября", - пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Россия назвала военное вторжение Турции в северо-восточные районы Сирии "неприемлемым", а во вторник заявила, что операция должна быть ограничена по масштабам и времени.

Такой нетипичный упрек показывает, что терпение Москвы в связи с действиями Анкары заканчивается.

Самой резкой российской критикой после начала турецкой военной операции на прошлой неделе стало заявление спецпосланника Путина по Сирии Александра Лаврентьева, который дал понять, что Москва хочет, чтобы Анкара завершила свое наступление в ближайшее время.

В беседе с журналистами в Абу-Даби во время официального визита Путина в ОАЭ Лаврентьев заявил, что Россия не согласна с турецкой стороной по всем вопросам, касающимся их присутствия в Сирии и не одобряет ее действия.

Он заявил, что в соответствии с соглашением между Сирией и Турцией, заключенным в 1998 году, так называемым Аданским пактом, турецкие войска имеют право временно заходить на территорию Сирии на глубину не более 10 километров для проведения антитеррористических операций.

Но это соглашение не дает турецким военным права постоянно находиться в соседней стране, добавил Лаврентьев.

"Мы против того, чтобы на постоянной основе турецкие войска находились на территории Сирии", – сказал дипломат.

Российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между сирийскими и турецкими правительственными войсками.

"Голос Америки"
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