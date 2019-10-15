Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

Путин прилетел в Абу-Даби после визита в Саудовскую Аравию.
В аэропорту его встретил влиятельный наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019
Одной из тем визита Путина в Саудовскую Аравию была добыча нефти. Россия, как и другие страны, не входящие в ОПЕК, координирует с этим картелем добычу нефти, чтобы повысить цены на энергоносители.
Тем временем, в регионе сохраняется повышенная напряженность в связи с противостоянием США и Ирана по поводу прошлогоднего одностороннего решения президента Дональда Трампа о выходе США из соглашения по ядерной программе Тегерана.
В последний раз Путин посещал ОАЭ в 2007 году.
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