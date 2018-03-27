Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемерово, где в воскресенье произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли более 60 человек, сообщает ТАСС. Со вторника в регионе объявлен траур, который продлится до 29 марта.

Глава государства у сгоревшего ТЦ возложил цветы в память о жертвах трагедии. Путин положил букет роз к стихийному мемориалу, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

В настоящее время президент проводит совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА "Новости". Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

Налоговые каникулы" не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечению безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, также заявил президент в ходе совещания в Кемерове. "Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что обязанность органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса и добиться, чтобы она была на должном уровне. "Собственник сдал [объект строительства] и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", - сказал Путин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.