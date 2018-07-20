"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - сказал глава российского государства, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, причины возможного обострения все те же - несоблюдение украинским властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что остается возможность и для мирного урегулирования. "Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", - сказал Владимир Путин.

Вхождение Украины в НАТО Путин расценивает как агрессию по отношению к РФ

На встрече с послами Владимир Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, передает РБК. По словам президента, тем, кто стремится сделать это, "следует подумать о последствиях такой безответственной политики".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", - пригрозил глава государства.

По его словам, основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. "Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО", - подчеркнул Путин.

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда глава государства назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. "Реакция будет крайне негативной", - пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать. "Только 29 стран - членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса", - сказал генсек НАТО.

Из истории давних намеков

Отметим, 10 лет назад Владимир Путин на закрытой встрече Совета Россия - НАТО в Бухаресте намекнул на то, какими могут быть "ответные шаги" России на принятие Украины в НАТО. Сама возможность этого вывела российского лидера из душевного равновесия. "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина - это даже не государство! - обратился Путин к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу. - Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"

После этого президент РФ прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины. Этот процесс начался в 2014 году, когда Украина взяла курс на сближение с Европой, а президент Виктор Янукович лишился власти и бежал из страны.

О том, что вопрос выхода Украины из сферы российского влияния крайне болезненно воспринимается Владимиром Путиным, рассказывала в том же 2014 году немецкая пресса со ссылкой на нового президента страны Петра Порошенко. По его словам, Путин во время телефонного разговора сказал ему, что готов снова оккупировать Восточную Европу, как это ранее сделал СССР.

Если бы Путин захотел, то "российские войска взяли бы через пару дней не только Киев, но и Ригу, Вильнюс, Таллин, Варшаву или Бухарест", передавал Порошенко слова российского лидера.