Сначала Путин общался с регионами. Он говорил об обеспечении больниц дополнительными койками, новых машинах скорой помощи. После чего сообщил первую новость: на три месяца будет введена федеральная доплата медикам, которые борются с коронавирусом. Врачам - 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена - 50 тысяч, младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч.

Вторая тема, которую затронул Путин, была заявлена так: "Конечно, нельзя останавливать экономику". Президент России сказал, что нельзя закрывать транспортное и пассажирское сообщение между регионам (он не упоминул при этом Чечню).

Приостановка такого сообщения может привести к большому урону, даже в Москве, по словам Путина, "нет повсеместного закрытия предприятий". "Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим", - добавил он.

Нужно уже думать о том, как возвращаться "в нормальный график работы", "внимательно отслеживая" с ситуацию с распространением коронавирусом, продолжил Путин. Он потребовал "не грузить" компании справками, которые могут помешать их работе. Компании, сказал он, могут продолжать работать, соблюдая санитарные нормы.

Далее Путин попросил губернаторов "вникать в проблемы каждого предприятия", как и в прошлыйх обращениях сделав акцент на сохранении занятости. Правительству и ЦБ он поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

"Помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость", - поставил задачу Путин, предположив, что и сами компании заинтересованы в том, чтобы сохранить свои коллективы и команды.

Путин снова поставил вопрос о снижении налоговой и долговой нагрузки на бизнес, но в первую очередь потребовал "помогать гражданам, чьи доходы сократились". Он анонсировал новые выплаты пособий на детей - от трех до семи лет, причем не учитывая доход родителей, чтобы увеличить охват поддержки.

В первый раз Путин обратился к россиянам в связи с пандемией 25 марта. Тогда он объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию откладывается. Кроме этого, он предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. Путин также пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки.

После этого обращения Москва, Московская и большая часть регионов объявили о введении режима самоизоляции.

2 апреля Путин выступил с новым обращением и объявил, что весь апрель будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы.

За последние сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 8672 человек. Последние три дня число прирост числа заболевших более или менее стабилен. Всего проведено более 901 тысячи тестов.

Больше всего заболевших в Москве - 660 человек, в Подмосковье - 95 человек и в Санкт-Петербурге - 34 человека.

Оперативный штаб сообщал о пяти новых умерших пациентах с коронавирусом. Таким образом, всего в стране умерли 63 человека.