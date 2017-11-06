Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.
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Соответствующая мера принимается по решению главы государства, сообщает "Интерфакс". Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предложено внести в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Законопроектом устанавливается, что обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ) и иных лиц будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом, сообщает newsru.com

Обеспечение безопасности глав регионов "предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение", уточняется в сопроводительных материалах. Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Глава государства назначил замдиректора Росгвардии - главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания.

В заключении правительства на проект закона отмечается, что кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. В сопроводительных материалах также уточняется, что ее реализация не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

NEWSru.com
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