Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Michailas Mišustinas
© Reuters

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Статьи по теме:
Правительство России ушло в отставку  (467)
16-е послание Путина Федеральному собранию: Россия защитит "правду о Победе" над фашизмом  (47)

Ранее в среду Медведев во время встречи членов правительства с Путиным объявил об отставке кабмина. Заявление прозвучало после оглашения послания президента Федеральному собранию, на котором тот анонсировал серьезные изменения в действующую конституцию.

"В этом контексте очевидно, что мы - как правительство Российской Федерации - должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил Медведев.

Кто такой Мишустин

53-летний Мишустин возглавляет ФНС с 2010 года. До назначения на эту должность он был президентом группы компаний UFG - "одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями", говорится в биографии Мишустина на сайте ФНС.

На государственную службу Мишустин пришел в 1998 году, когда занял должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра по налогам и сборам.

В 2004-2006 годах Мишустин руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а в 2007-2008 - Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Как и Путин, Мишустин увлекается хоккеем. Чиновник входит в состав правления российской федерации хоккея и является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьера (64)

Президент России Владимир Путин предложил...

Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas

Правительство России ушло в отставку Путин назначит Медведева замглавы Совбеза РФ (467)

Правительство России уходит в отставку, но будет...

16-е послание Путина Федеральному собранию: Россия защитит "правду о Победе" над фашизмом (47)

Президент России Владимир Путин в полдень в среду, 15...

Журналист Голунов признан потерпевшим в деле о превышении полномочий полицейскими (2)

Спецкор "Медузы" Иван Голунов приглашен 20 января на...

Родственники убитых в ЦАР журналистов выразили недоверие СК и его бездоказательной версии об ограблении (9)

Родственники убитых в Центральноафриканской...

TOP новостей

„Akropolis Vingis“ vizija Geležinio Vilko g. 2

Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (19)

У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...

Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas

Правительство России ушло в отставку Путин назначит Медведева замглавы Совбеза РФ (467)

Правительство России уходит в отставку, но будет...

Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьера (64)

Президент России Владимир Путин предложил...

Ландсбергис: АЭС в Островце - кремлевский проект с целью наказать Литву за независимость (136)

В парламенте Литвы был представлен меморандум,...

Паланга готовится к празднику корюшки – рыбаков-любителей просят поспешить (16)

В Паланге наблюдается оживление – до праздника...