"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.
Ранее в среду Медведев во время встречи членов правительства с Путиным объявил об отставке кабмина. Заявление прозвучало после оглашения послания президента Федеральному собранию, на котором тот анонсировал серьезные изменения в действующую конституцию.
"В этом контексте очевидно, что мы - как правительство Российской Федерации - должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил Медведев.
Кто такой Мишустин
53-летний Мишустин возглавляет ФНС с 2010 года. До назначения на эту должность он был президентом группы компаний UFG - "одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями", говорится в биографии Мишустина на сайте ФНС.
На государственную службу Мишустин пришел в 1998 году, когда занял должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра по налогам и сборам.
В 2004-2006 годах Мишустин руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а в 2007-2008 - Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
Как и Путин, Мишустин увлекается хоккеем. Чиновник входит в состав правления российской федерации хоккея и является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.
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