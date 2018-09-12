"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: „Давайте поменяем подходы“. Давайте", — цитирует выступление Путина на форуме РИА Новости.
Параметры договора Путин уточнять не стал, сообщив лишь, что речь идет о соглашении "без предварительных условий".
Синдзо Абэ, в свою очередь, сообщил, что считает отсутствие мирного договора между Японией и Россией "ненормальной ситуацией".
После Второй Мировой войны Япония и СССР заключили ряд соглашений, регулирующих двусторонние отношения, однако мирный договор до сих пор так и не заключен.
Одним из основных препятствий для заключения договора является спор о принадлежности Курильских островов (Япония называет их "северными территориями"). Время от времени появляются предположения, что Россия готова передать Курильские острова Японии. Власти РФ это категорически отрицали.
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