Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств предложил американской журналистке агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, увлекающейся тайским боксом, сразиться с ним на татами.
Vladimiras Putinas ir dziudo sportininkai
© AFP/Scanpix

Путин отказался мериться с ней силами на ринге и предложил перенести спор на ковер для борьбы дзюдо, где у него будет "конкурентное преимущество".

Мэтисон заметила, что у нее не хватило бы смелости выйти на ринг против главы российского государства. Президент на это ответил, что и не согласился бы с ней боксировать.

"Во-первых, хочу сказать, что я сам и не пошел бы с вами на ринг. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", — цитирует Путина РИА "Новости".

В 70-е годы прошлого века Путин стал мастером спорта по дзюдо и самбо, а также чемпионом Ленинграда по дзюдо. Глава РФ по сей день сохранил любовь к борцовскими единоборствам и продолжает ими заниматься.

В 2016 году Путин уже выходил на татами с женщиной из Самары, и та уложила его на лопатки.

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