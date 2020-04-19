— Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит,видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение, — заявил Путин.

Он признал, что предпринимаемые меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов.

— Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении, — заверил президент России.

— У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью, — резюмировал Путин.

Согласно данным оперштаба на 19 апреля, общее число заболевших выросло до 42 853 человек.