Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Ряд оборотов дословно заимствован из пасхального поздравления: упомянуты "отеческие традиции", также "с чувством глубокого удовлетворения" отмечается "подвижническая деятельность Русской православной церкви" по "воспитанию подрастающего поколения".

Путин в этот раз встречал один из главных христианских праздников в Санкт-Петербурге, в Симеоновской церкви.

В поздравлении президента сказано: "Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа".

Следующий абзац посвящен достижениям Русской православной церкви и во многом повторяет пасхальное поздравление: "С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем".

На Пасху-2017 Русскую православную церковь в Кремле хвалили сначала за решение насущных социальных проблем, а уже после этого - за воспитание подрастающего поколения.

Путин пожелал православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия, передает ТАСС.

NEWSru.com
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