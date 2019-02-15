«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия. Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны», — сказал Путин.
Для примера он рассказал про страны Европы. Президент отметил, что многие решение принимает Европарламент.
Также он обратил внимание на военные союзы и НАТО.
«Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет», — сказал Путин.
Путин после разговора с Лукашенко заявил, что в мире нет независимых стран (12)
Президент России Владимир Путин после переговоров с...
В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя (4)
Министерство здравоохранения России готово внести на...
Российские дороги начнут покрывать "суперасфальтом" (5)
В скором времени в России при укладке дорог начнут...
Российские биржевые индексы упали после анонса новых "санкций из ада" (7)
Торги на Московской бирже открылась падением индексов...
TOP новостей
Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)
В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...
Конституционный суд Литвы: референдумы могут проходить только в один день (4)
Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что...
10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (35)
Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...
Центр общественного здоровья: питьевая вода в Игналинском районе опасна для здоровья (2)
В деревне Маженай, Игналинский район, в питьевой воде...