Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует, передает РИА «Новости».

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия. Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны», — сказал Путин.

Для примера он рассказал про страны Европы. Президент отметил, что многие решение принимает Европарламент.

Статьи по теме:
Лукашенко и Путин в Сочи тонко потроллили друг друга  (7)
Переговоры подождут. Лукашенко и Путин сделали перерыв и отправились кататься на лыжах  (17)

Также он обратил внимание на военные союзы и НАТО.

«Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет», — сказал Путин.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Путин после разговора с Лукашенко заявил, что в мире нет независимых стран (12)

Президент России Владимир Путин после переговоров с...

В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя (4)

Министерство здравоохранения России готово внести на...

ВИДЕО: в Сибири выпал черный снег (9)

Прокуратура Кемеровской области России начала...

Российские дороги начнут покрывать "суперасфальтом" (5)

В скором времени в России при укладке дорог начнут...

Российские биржевые индексы упали после анонса новых "санкций из ада" (7)

Торги на Московской бирже открылась падением индексов...

TOP новостей

Новейший рейтинг: лидером остается Науседа (34)

Важнейшей интригой президентских выборов в Литве...

Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)

В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...

Конституционный суд Литвы: референдумы могут проходить только в один день (4)

Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что...

10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (35)

Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...

Центр общественного здоровья: питьевая вода в Игналинском районе опасна для здоровья (2)

В деревне Маженай, Игналинский район, в питьевой воде...