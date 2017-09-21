Сотрудник «Яндекса» Алексей Сокирко сообщил в фейсбуке, что его не пустили сегодня на работу. Причиной стало то, что он находится в неком «черном списке». Источник «Медузы» сообщает, что сотрудникам заранее разрешили не приходить в этот день на работу.

Источник Дождя в компании подтвердил, что сотрудникам разрешили работать из дома и предупредили, что Wi-fi в офисе будет работать с перебоями. Кроме того, сотрудников предупредили, что подъезд, через который будет заходить Путин, будет оцеплен.

Собеседник «Медузы» добавил, что за полчаса до приезда президента сотрудникам было запрещено вставать с мест и выходить в туалет.

Во время визита президенту покажут новинки компании. Путина познакомят с голосовым помощником «Алиса», который умеет говорить о погоде, прокладывать маршруты, подсказывать адреса заведений и цитировать рэпера Oxxxymiron. Кроме того, президент увидит, как работает обновленный алгоритм «Яндекс. Поиска» и беспилотный автомобиль, который управляется через программы компании.

О том, что Путин впервые посетит «Яндекс» накануне дня рождени компании рассказали Дождю на прошлой неделе близкие к Кремлю собеседники. Позже это подтвердили в Кремле. Путин никогда до этого не приходил в компанию. «Яндекс» посещал только премьер-министр Дмитрий Медведев в 2010 году, когда занимал должность президента.