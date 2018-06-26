«Принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство», — указано в документе.
В поручении отмечается, что при необходимости нужно предоставить соответствующие предложения об изменении законодательства России.
Прямая линия с Путиным прошла 7 июня и длилась 4 часа 22 минуты. Всего во время ее подготовки и проведения поступило более 2 млн вопросов.
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