Также в поручении говорится, что необходимо законодательно определить статус криптовалют и дать определения таким понятиям, как "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "токен" и "смарт-контракт".
Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2018 года. До 20 декабря текущего года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка для апробации инновационных финансовых технологий, говорится в документе.
На сегодняшний день статус криптовалют в России законодательно не урегулирован.
Ранее Путин заявлял о высоких рисках криптовалют и отмечал, что эти технологии могут использоваться для отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования терроризма.
В минфине предлагали ввести обязательную регистрацию майнеров криптовалют и разрешить такую деятельность только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Глава минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что в ряде случаев с владельцев крипторублей предполагается взимать налог на доходы физических лиц.
Эксперты отмечают, что в России добыча биткоинов становится все популярнее. Этим летом в России возник дефицит видеокарт - для оборудования так называемых майнинговых ферм необходимы компьютеры с несколькими видеокартами.
О желании заняться майнингом биткоинов в сентябре заявил младший сын генпрокурора России бизнесмен Игорь Чайка. В числе возможных площадок для добычи криптовалют Чайка назвал непризнанное Приднестровье и Иркутскую область.
Принцип действия многих криптовалют заключается в том, что компьютеры обрабатывают код об уже проведенных операциях по распределению электронных денег.
Этот процесс называется майнингом и вознаграждается новыми цифровыми монетами. Он также обеспечивает защиту от повторного расходования одних и тех же единиц криптовалюты.
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