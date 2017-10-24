Также в поручении говорится, что необходимо законодательно определить статус криптовалют и дать определения таким понятиям, как "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "токен" и "смарт-контракт".

Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2018 года. До 20 декабря текущего года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка для апробации инновационных финансовых технологий, говорится в документе.

На сегодняшний день статус криптовалют в России законодательно не урегулирован.

Ранее Путин заявлял о высоких рисках криптовалют и отмечал, что эти технологии могут использоваться для отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования терроризма.

В минфине предлагали ввести обязательную регистрацию майнеров криптовалют и разрешить такую деятельность только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Глава минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что в ряде случаев с владельцев крипторублей предполагается взимать налог на доходы физических лиц.

Эксперты отмечают, что в России добыча биткоинов становится все популярнее. Этим летом в России возник дефицит видеокарт - для оборудования так называемых майнинговых ферм необходимы компьютеры с несколькими видеокартами.

О желании заняться майнингом биткоинов в сентябре заявил младший сын генпрокурора России бизнесмен Игорь Чайка. В числе возможных площадок для добычи криптовалют Чайка назвал непризнанное Приднестровье и Иркутскую область.

Принцип действия многих криптовалют заключается в том, что компьютеры обрабатывают код об уже проведенных операциях по распределению электронных денег.

Этот процесс называется майнингом и вознаграждается новыми цифровыми монетами. Он также обеспечивает защиту от повторного расходования одних и тех же единиц криптовалюты.