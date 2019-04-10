В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо "осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения"; во-вторых, предполагается создание "условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений". Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.
Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности РФ, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы, когда могут появиться генетические паспорта и как они помогут обеспечивать химическую и биологическую безопасность страны.
В документе также не поясняется, что именно понимается под "генетической паспортизацией".
Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более "подробный" документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.
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