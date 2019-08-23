Путин поручил "проработать симметричный ответ" на то, что США испытали новую крылатую ракету

Президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что США испытали новую модификацию крылатой ракеты, и в связи с этим он поручает принять в России "меры по подготовке симметричного ответа". Как сообщает пресс-служба Кремля, заявление Путин сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, – заявил глава российского государства. – Мы просто обязаны обеспечить безопасность нашего народа, нашей страны".

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По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ было созвано после испытания Вашингтоном новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk и прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Испытание ракеты было проведено в США 18 августа, впервые после выхода США из ДРСМД.

В ночь на 23 августа Россия и Китай также созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН, где заявили, что действия Вашингтона и испытание новой ракеты "несут угрозу международной безопасности". Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в частности заявил, что мир "стоит в одном шаге от гонки вооружений из-за геополитических амбиций США".

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время заседания обвинил Россию в нарушении условий договора и разработке ракет и потребовал разъяснить обстоятельства взрыва 8 августа под Северодвинском.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года президентами СССР и США Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он вступил в силу 1 июня 1988 года и, как считали эксперты, положил конец гонке вооружений.

Документ предусматривал ликвидацию целого класса ракет: он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп впервые заявил о намерении США выйти из ДРСМД и заметил, что российская сторона нарушает положения соглашения:

1 февраля 2019 года страны НАТО официально заявили о невыполнении Россией договора, а США официально приостановили участие в нем. Тогда же Трамп поручил разработать варианты "военного ответа" на нарушение Россией договора.

В июле 2019 года Путин также подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Настоящее время"
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Путин поручил "проработать симметричный ответ" на то, что США испытали новую крылатую ракету

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