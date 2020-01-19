«Мы заткнём поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.
Он выразил благодарность руководству Израиля и всем инициаторам создания памятника жертвам блокады Ленинграда и сообщил, что на днях поедет в Израиль для открытия памятника жертвам блокады.
Сергей Лавров, исполняющий обязанности главы МИД, выступая 17 января на пресс-конференции в Москве, посвящённой деятельности дипломатов в 2019 году, в частности, остановился на полемике с Польшей. По его словам, Варшава пытается убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения.
По его словам, "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
Польша будет последовательно выступать против фальсификации истории, а также защищать свое доброе имя на международной арене. Об этом в Быдгоще заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не дадим фальсифицировать нашу историю, не позволим испортить доброе имя Польши, мы будем его защищать", - отметил премьер Моравецкий.
Премьер-министр Польши 18 января, касаясь последних антипольских заявлений президента Россия Владимира Путина и других российских политиков, отметил, что российское государство, в лице своих верховных представителей, пытается фальсифицировать польскую историю.
Матеуш Моравецкий встретился в субботу с жителями Быдгощи на севере Польши, а также возложил цветы к памятнику Леону Барцишевскому – последнему довоенному мэру города, убитому немцами 11 ноября 1939 года.
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