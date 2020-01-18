Путин напомнил, что обычно единовременные выплаты к годовщине Победы составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч - тружениками тыла. "Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем - я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, - помощь, связанную с этой датой", - сказал президент (цитата по РИА "Новости").
При посещении Петербурга Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" четырем ветеранам - Валентине Андроновой, Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову и Борису Феофанову.
Медаль была учреждена в прошлом году, ей награждаются как военнослужащие и труженики тыла, так и несовершеннолетние узники концлагерей и иностранцы, воевавшие в антифашистских формированиях. Один из награжденных ветеранов попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией", в частности снять ограничения на срок пребывания президента у власти.
"Нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками. Чтобы наш народ потом решал, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", - приводит слова участника встречи "Фонтанка".
Путин, и так предложивший в послании Федеральному собранию поправки в Конституцию, которые фактически позволят ему оставаться у власти и после окончания президентского срока, поблагодарил ветерана за оценку своей деятельности, но не поддержал его идею.
Путин отметил, что обеспокоенность сроками пребывания у власти у многих россиян связана "с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю". "Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти", - цитирует президента "Интерфакс".
Глава государства выразил надежду, что при подготовке к празднованию 75-летия Победы по всей России проведут целую серию мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. В частности он похвалил Общероссийский народный фронт (ОНФ) за идею запустить мобильное приложение для ветеранов. Как пояснили в ОНФ, для получения какой-либо помощи им "нужно будет просто нажать кнопку".
На этой неделе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил сюжет о том, что "Единая Россия" в преддверии 75-летия Победы начала заполнять соцсети фотографиями ветеранов, облагодетельствованных продуктовыми наборами в пакетах с символикой партии. Также ЕР организует и широко освещает акции по угощению ветеранов и уборке у них дома.
"Вместо пакетиков с колбасой и чаем партия власти, контролирующая бюджет страны, обязана просто выплачивать нормальную пенсию", - отметила в сюжете пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она добавила, что в Германии бывшие солдаты проигравшей армии получают пенсию в размере от 1600 до 9 тысяч долларов. В РФ последнее повышение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны составило 9 тысяч рублей. "Теперь средний ветеран войны получает примерно в девять раз меньше, чем депутат Госдумы", - добавили в ФБК.
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