Россия будет постепенно отказываться от военной службы по призыву. Вместе с тем из-за бюджетных ограничений этот процесс идет замедленными темпами, заявил во вторник, 24 октября, президент РФ Владимир Путин.
© AP / Scanpix

"Пройдет небольшое время", и "вообще этот вопрос будет неактуален", считает глава государства. При этом он не уточнил, из каких источников планируется выделять финансирование на эти цели. "Пока готового рецепта нет", — добавил он.

Минобороны создает "технопарк"

По словам Путина, Минобороны РФ сейчас создает "технопарк" для подготовки выпускников высших учебных заведений, которые смогут проходить службу как призывники.

В осенний призыв, который продлится до 31 декабря, на военную службу в вооруженные силы РФ планируется призвать 134 тысячи человек.

В начале октября стало известно, что правительство России предложило увеличить расходы на оборону в 2017 году на 180 млрд рублей. Общий бюджет на эти цели может составить свыше 3 трлн рублей (3,3 процента ВВП). При этом траты на медицину, образование и социальную политику могут быть сокращены на 54 млрд рублей.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

В Кремле проигнорировали столетие революции и ответили Собчак по Крыму (1)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...

У ближайшего круга Путина нашли активы на 24 млрд долларов (2)

Совокупное богатство ближайшего окружения президента...

Доклад Amnesty: российские тюрьмы унаследовали практику ГУЛАГа (4)

Транспортировка заключенных в российские тюрьмы...

Роскомнадзор подготовил ответ на ограничение работы российских СМИ в США

Роскомнадзор направил в Совет Федерации свои...

В Москве перед премьерой "Матильды" задержали православных активистов

В Москве в районе кинотеатра "Октябрь", где во вторник, 24...

TOP новостей

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (4)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

Скандал с некачественными товарами: ведется поиск виновных (28)

Антанас Матулас работает в составе временной...

В среду в Вильнюсе прогнозируют первый снег

В среду синоптики прогнозируют в Литве первый снег....

В парламенте Литвы пробивает себе дорогу "Закон Магницкого" (4)

В парламенте Литвы пробивает себе дорогу "Закон...

Зарплаты адвокатов, нотариусов и приставов удивили их самих (51)

Недавно Фонд социального страхования ("Содра") объявил,...