Он считает, что состояние российской экономики это позволяет. Это обещание президент сделал на встрече с работниками «Тверьвагонзавода», передает «Интерфакс».
Путин посетил предприятие перед первым визитом в свой избирательный штаб в Москве. Информацию о состоянии экономики Путин передал рабочим, сославшись на министра финансов Антона Силуанова, с которым он встречался только 9 января.
«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется», — сказал президент.
Он пообещал в связи с этим уравнять МРОТ и прожиточный минимум и добавил, что это решение коснется «примерно четырех миллионов человек». «Это не только те, кто работают в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работают на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — уточнил он. Путин заверил, что выравнивание МРОТ и прожиточного минимума не ударит по доходам самозанятых категорий населения, которые раньше делали отчисления в социальные фонды от величины МРОТ.
Закон о постепенном повышении МРОТ до прожиточного минимума Путин подписал в конце декабря. В соответствии с законом, с 1 января 2018 года МРОТ увеличили до 9489 рублей в месяц. Устанавливать его на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года должны были с 1 января 2019 года.
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