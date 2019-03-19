Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал принятые ранее Госдумой и Советом Федерации законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации ("фейковых" новостей") и о неуважении к власти (так называемые "законы Клишаса").
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Они вводят штрафы:

  • 100 тысяч рублей за распространение информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". За повторное нарушение по этой статье грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
  • за "фейковые" новости теперь в России грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Закон также требует "незамедлительного удаления" таких новостей по требованию Роскомнадзора.
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Ранее Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал отклонить эти законы, а российские журналисты и блогеры прямо называли законы о штрафах за фейковые новости "режимом прямой цензуры". По их словам, такими новостями в нынешней России легко могут быть признаны журналистские расследования, раскрывающие факты, которые власти официально не подтверждают, например, расследования взрывов в Магнитогорске.

В то же время основной автор законопроектов Андрей Клишас назвал критические замечания членов СПЧ политизированными и заявил, что их "даже не вычитывал юрист".

"Настоящее время"
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