Они вводят штрафы:
- 100 тысяч рублей за распространение информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". За повторное нарушение по этой статье грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
- за "фейковые" новости теперь в России грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Закон также требует "незамедлительного удаления" таких новостей по требованию Роскомнадзора.
Ранее Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал отклонить эти законы, а российские журналисты и блогеры прямо называли законы о штрафах за фейковые новости "режимом прямой цензуры". По их словам, такими новостями в нынешней России легко могут быть признаны журналистские расследования, раскрывающие факты, которые власти официально не подтверждают, например, расследования взрывов в Магнитогорске.
В то же время основной автор законопроектов Андрей Клишас назвал критические замечания членов СПЧ политизированными и заявил, что их "даже не вычитывал юрист".
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