В закон «О СМИ» будут внесены поправки, согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование.
Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом. Действие закона распространяется и на россиян, и на иностранцев.
Документ опубликован на портале правовой информации. Он был одобрен Советом Федерации 25 ноября текущего года.
На днях различные общественные деятели призвали Владимира Путина не подписывать закон о физлицах — «иностранных агентах». Они назвали документ «юридически абсурдным и заведомо антиконституционным». Открытое обращение к Путину подписали 60 человек.
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