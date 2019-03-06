Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военным иметь при себе на службе смартфоны и любые другие устройства для записи и хранения информации, а также с подключением к интернету. Кроме того, им запрещается распространять в соцсетях информацию о себе.
"Caviar Supremo Putin II" išmanusis telefonas
© Gamintojo nuotr.

Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы запрещено предоставлять медиа либо размещать в соцсетях информацию:

  • которая позволяет определить принадлежность и место несения службы;
  • информацию о других военнослужащих, уволенных, о членах их семей,
  • о своей деятельности и деятельности органов военного управления, воинских частей, подразделений, в том числе иформацию о дислокации либо передислокации.
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Под запрет не попадут обычные кнопочные телефоны без фотокамеры.

По мнению правозащитников, закон, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня дедовщины в российской армии.

Благодаря соцсетям журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году в Украине, а с 2015 года – в Сирии.

Фотографии из соцсетей позволяли говорить о полномасштабной подготовке российской операции в Сирии еще за несколько недель до ее официального начала в сентябре 2015 года.

Данные из соцсетей помогли журналистам-расследователям подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом в 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.

После начала крупнейших в истории России военных учений "Восток-2018" в соцсетях появились посты, на которых были видны военнослужащие в знаках отличия и боевая техника.

"Настоящее время"
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