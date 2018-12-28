Закон обязывает дополнить статью 20.2 КоАП частью 1.1 - (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

За такое правонарушение гражданам будут назначать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо до 15 суток ареста. Должностные лица будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, а юридические - на 250-500 тысяч рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции, передает ТАСС.

Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на "возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие". При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию, заверил парламентарий.

Впрочем, Ревенко не договаривает. В законе не указано, что его нельзя применять к родителям несовершеннолетних участников митингов. Кроме того, ранее депутаты уже поднимали вопрос о лишении родительских прав тех граждан, чьи дети посещают оппозиционные акции.

Принятая законодательная инициатива направлена на "предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию", отмечали в Госдуме.

Активное обсуждение участия молодежи в протестных акциях началось в обществе в 2017 году после антикоррупционных митингов оппозиционера Алексея Навального 26 марта и 12 июня. Тогда акции сопровождались массовыми задержаниями, в том числе несовершеннолетних. Подростков и их родителей вызывали на допросы, в школах и вузах учащимся делали "внушения", запугивали отчислением и спецслужбами, рассказывали о "вреде Навального".

МВД РФ еще в прошлом году предлагало ужесточить ответственность родителей и школ за участие детей в несанкционированных массовых акциях. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в протестных акциях. Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В Госдуме, однако, тогда решили, что "несовершеннолетних не надо трогать".

Законопроект о вовлечении подростков в митинги был внесен в Госдуму через несколько дней после акции Навального "Он нам не царь" в мае 2018 года. Тогда в акциях по всей стране были задержаны более 1500 человек. Авторами законопроекта выступила группа депутатов (всего 69 человек) от фракции "Единая Россия".

"Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам", - заявил соавтор документа, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, добавив, что "нам нужна ответственная и национально ориентированная и созидающая молодежь".

По словам Ревенко, правоохранительные органы фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Он сообщил, что в 2017 году в ходе таких акций было задержано 475 подростка, в мае этого года - 223.

После первого чтения законопроекта о вовлечении подростков в митинги депутат от "Единой России" Сергей Вострецов предложил наказывать родителей несовершеннолетних активистов, а если это не подействует - принимать более серьезные меры вплоть до лишения родительских прав.