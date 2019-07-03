Путин подписал закон о приостановке действия договора о РСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ранее в середине июня 2019-го Госдума приняла закон о приостановке действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Его внес сам Путин. Закон предполагает, что президент России получит право возобновить действие договора.

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Договор об РСМД США и СССР подписали в 1987 году. В нем содержится запрет выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1000-5500 км) и меньшей дальности (500 −1000 км), а также пусковые установки для них.

В марте 2019 года Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. Он назвал эту меру ответной: в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия неоднократно нарушала договор, и Соединенные Штаты приостановят его действие, так как не намерены быть "единственными, кто его придерживается".

20 февраля Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что "выход из ДРСМД – это плохо". По его словам, США должны были сказать России, что их не устраивает ситуация с ДРСМД, а не использовать "надуманные обвинения" для выхода из соглашения.

"Настоящее время"
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