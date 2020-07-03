Поправки вступают в силу 4 июля.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, Путин объявил об их вступлении в силу на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию.
"Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым",- заявил В. Путин.
Накануне Путин поблагодарил россиян за доверие, хотя до голосования власти не называли это референдумом о доверии Путину. Оппозиция считает самой значимой поправкой ту, которая обнуляет президентские сроки Путина и позволяет ему оставаться у власти до 2036 года.
ЦИК заявил, что подсчет голосов был честным, число нарушений на избирательных участков - минимальным. Противники Путина считают итоги голосования подтасованными.
ЦИК в пятницу утвердил итоги голосования по поправкам - 77,92% "за", "против" - 21,27%.
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