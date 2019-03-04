"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года постановляю в соответствии с пунктом 4 статьи 37 закона от 15 июля 1995 года… приостановить выполнение договора о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", — сказано в указе Путина.

Министерству иностранных дел РФ поручено направить США уведомление о приостановлении его выполнения. Указ вступает в силу со дня его подписания, т.е. с 5 марта.

2 февраря Путин заявил, что приостанавливает действие ДРСМД, а его шаг является зеркальным ответ на аналогичные действия Вашингтона. Он пообещал, что в России будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере вооружений, которые запрещены по условиям ДРСМД.

20 февраля президент РФ во время послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им "подхрюкивают". Путин напомнил, что многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США — нет. "И США нужно было честно об этом сказать, а не искать надуманные основания, обвиняя Россию. Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А западные сателлиты американцев им "подхрюкивают", — отметил Путин.

Он заявил, что Россия будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находиться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов. "Реализуем (эти меры) немедленно", — подчеркнул Путин. Он также посоветовал американским партнерам "оставить иллюзии".

"США должны оставить иллюзии по поводу мировых ПРО. Работа в работе по созданию нового оружия продолжается. Началось серийное производство "Авангарда". В этом году им будет оснащен первый полк РВСН. Проводятся испытания "Сармата", "Пересвет" и "Кинжалы" — в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои характеристики", — сообщил он.

"Уже весной этого года будет спущена первая подводная лодка-носитель комплекса "Посейдон", работа идет по плану. Еще одна новинка — гиперзвуковая ракета "Циркон" — скорость — более 9 Махов, способна летать на 1000 км, может применяться с наземных и наводных установок", — заявил президент РФ.

Американская сторона, настаивающая на том, что Москва продолжает нарушать соглашение, в декабре прошлого года объявила, что если Россия не вернется к исполнению договоренностей, США инициируют выход из ДРСМД.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". Москва это отрицает.