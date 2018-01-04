Путин внес поправку о Каире в президентский указ номер 553 от 8 ноября 2015 года, которым полностью запретил перевозить пассажиров из России в Египет и где исключение было сделано только для отправляющихся в командировку чиновников.

Новый указ вносит в это положение предыдущего исключение для Каира. Также указ разрешил турагентствам и турагентам продавать гражданам путевки с перелетом через Каир.

Путин запретил полеты в Египет после того, как Россия признала терактом катастрофу самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», в которой погибли 224 человека.

Следствие установило, что на борту было заложена бомба и лайнер взорвался в воздухе. Условием для возобновления авиасообщения Россия назвала усиление мер безопасности в аэропортах Египта.