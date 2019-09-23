Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подписать соглашение, которое возложит на Россию финансирование расходов на модернизацию вооруженных сил непризнанной Абхазии. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации в понедельник.
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"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Сумма, которая будет потрачена на вооружение армии непризнанной республики, в документе не названа.

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Абхазия, сепаратистский регион Грузии, провозгласил независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории.

Россия оказывает большую помощь самопровозглашенной республике и по официальным, и по неофициальным каналам. Сегодня 10 крупнейших налогоплательщиков в Абхазии – это компании с российскими инвестициями, признал в интервью Настоящему Времени министр экономики самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба.

Российские паспорта есть у порядка 90% жителей непризнанной республики. Россия официально доплачивает абхазским пенсионерам до пенсий по российским стандартам, а общий объем помощи, которая ежегодно идет из РФ в Абхазию, оценивается в $300 млн (официально эти цифры никогда не раскрывались). Почти вся продукция абхазских компаний при этом идет либо на внутренний рынок, либо в Россию.

В 2015 году генштаб Абхазии возглавил российский генерал Анатолий Хрулев, а вскоре после этого Госдума приняла постановление об объединенной группировке войск РФ и Абхазии. В ее состав от России вошла объединенная российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, а от абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. Командовать объединенной группировкой был назначен командир российской военной базы.

"Настоящее время"
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