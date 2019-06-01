Путин подписал указ о присвоении имен 40 российским аэропортам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении дополнительных названий более чем 40 российским аэропортам. Новые названия были выбраны на конкурсе "Великие имена России", проведенном в 2018 году.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Так, московский Внуково назвали в честь авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — в честь Михаила Ломоносова, а Шереметьево — в честь Александра Пушкина.

В президентском указе о присвоении имен не упоминаются аэропорты Волгограда и Санкт-Петербурга. Как сообщила Общественная палата РФ, региональные общественные палаты попросили организаторов конкурса приостановить участие этих городов в проекте «во избежание поляризации общественных настроений в регионах».

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Аэропорту в Санкт-Петербурге планировалось присвоить имя Федора Достоевского, в Волгограде — летчика Алексея Маресьева. Для выбора имен для этих аэропортов потребовался второй тур голосования.

Также новое имя не получил аэропорт Горно-Алтайска, где в ходе конкурса кандидатуры художников Николая Рериха и Григория Чорос-Гуркина набрали почти одинаковое количество голосов.

Новые названия были выбраны на конкурсе "Великие имена России", проведенном в 2018 году. В ходе конкурса, в частности, для аэропорта Калининграда лидировало имя Иммануила Канта. Против него выступили некоторые депутаты, а начальник штаба Балтфлота призывал моряков голосовать за другого кандидата, указывая, что аэропорту Калининграда "негоже носить имя чужестранца". В итоге аэропорт получил имя императрицы Елизаветы Петровны.

Вопросы также вызвало и решение назвать аэропорт Магадана в честь Владимира Высоцкого — актер и автор-исполнитель песен был в этом городе лишь один раз.

Медуза
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