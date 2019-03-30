Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля. С 1 апреля в России начнется весенний призыв на срочную военную службу. До 15 июля в армию должны будут отправить 135 тыс. человек.
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"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (далее — Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", — говорится в указе.

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Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.

В ходе осеннего призыва в 2018 году в российскую армию были направлены 132 тыс. граждан. Как сообщали в Генштабе, 15% из них имеют высшее образование. По повесткам в военкомат не явились 1,2 тыс. новобранцев.

В начале марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский заявил, что считает нецелесообразным отказ от призыва на военную службу в ближайшей перспективе. Это связано с финансово-экономическими возможностями страны и необходимостью "накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса". В то же время он отметил, что в последние годы доля контрактников в армии растет. По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников и призывников составило 1,7:1.

РБК
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