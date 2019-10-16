Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает полиции право выносить гражданам предостережения о недопустимости определенных действий, если те "создают условия для совершения преступлений и административных правонарушений". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Protestai Maskvoje
© AP / Scanpix

Авторами закона были глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Они заявляли, что "органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений", и утверждали, что при помощи предостережений полиция якобы "сможет усилить профилактику преступлений".

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Ранее предостережения могли выносить прокуратура или ФСБ, но в основном это делалось по отношению к нарушающим законы организациям (такой документ получили, к примеру, организаторы "Марша матерей"). Однако в последние месяцы участковые милиционеры также массово стали выписывать предостережения частным лицам, хотя юридической силы эти документы не имели.

В основном эти документы выдавались участникам протестных акций, в том числе потенциальным: к ним приходили домой и вручали бумагу, в которой было сказано, что акция протеста, в которой человек якобы будет принимать участие, является административным правонарушением или нарушением федерального закона.

"Сейчас все предостережения полиции можно смело бросать в унитаз или мусорное ведро. Это филькина грамота. Ходят и пугают "уголовкой", – описывали правозащитники ситуацию до указа Путина.

Теперь ситуация изменится: за невыполнение предостережений полиции в России установлена административная и уголовная ответственность, также это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел в суде.

"Настоящее время"
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