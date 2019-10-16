Путин подписал соглашения с ОАЭ общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов

Через день после подписания соглашения о сотрудничестве с Эр-Риядом в нефтяной сфере, Путина приветствовал влиятельный наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Путин заявил, что ОАЭ не будут разочарованы российскими партнерами.
Российский лидер и наследный принц подписали шесть соглашений, в том числе соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и суверенным фондом ОАЭ "Мубадала".
РФПИ сообщил, что в ходе визита Путина были представлены соглашения общей стоимостью более 1,3 миллиарда долларов, в частности, в области энергетики, передовых технологий и здравоохранения.
"Этот исторический визит отражает крепость отношений ОАЭ и России, которые мы будем и дальше развивать вместе на всех уровнях ради общего блага обеих стран", – написал в Твиттере наследный принц Абу-Даби.
В 2018 году объем торговли между двумя странами составил около 1,7 миллиарда долларов.
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