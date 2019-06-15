Российский президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием и подарил ему сундук с российским мороженым.
Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Путин лично заехал к нему перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в столице Таджикистана Душанбе.

Президент России также вручил Цзиньпину торт с надписью на китайском.

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Российский лидер уже привозил Си Цзиньпину мороженое в ходе своего визита в Китай. Это произошло после того, как китайский бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое ценится в их стране, отмечает ТАСС.

В начале июня китайский лидер подарил Путину двух панд. Они были переданы Московскому зоопарку.

Путин расценил это как знак особого уважения и доверия к России и передал животных в Московский зоопарк. В Китае существует традиция дарить панд странам-союзникам.

Международный форум СВМДА, в который участвуют страны азиатского региона, прохводит с 2002 года.

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