Новым послом в Аргентине назначен Дмитрий Феоктистов. Он до своего назначения был замглавы департамента по вопросам новых вызовов и угроз, который входит в состав центрального аппарата российского МИДа, передает РБК.

Коронелли работал послом в Аргентине с 2011 года. В феврале 2018 года вокруг российского представительства в этой стране разразился скандал: правоохранительные органы России и Аргентины сообщили о раскрытии схемы поставок кокаина через территорию посольства. Расследование дела длилось более года.

Как рассказывал Коронелли, наркотики были спрятаны на территории школы при посольстве, а обнаружил 12 чемоданов с 389 кг кокаина завхоз российской дипмиссии. Аргентинские СМИ писали, что наркотики планировалось переправить диппочтой, но официальный представитель российского МИДа Мария Захарова это отрицала.

МИД РФ также отвергал ряд версий, в которых подчеркивалась связь ведомства с отправкой кокаина, как попытки очернить российских дипломатов вообще и посольство в Буэнос-Айресе в частности. В ведомстве отрицали любую причастность к переброске наркотиков, признавая в то же время вовлеченность в эту схему своих бывших сотрудников.

Захарова в начале марта также говорила, что в ведомстве обсуждают вопрос о смене посла в Аргентине. По ее словам, средний срок службы послов в другой стране - около четырех-пяти лет, Коронелли же работал на этой должности дольше.

Сам Коронелли тогда говорил, что "не может вечно сидеть" в Аргентине.

В рамках "кокаинового дела" были арестованы шесть человек. Полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало задержаны в Аргентине, бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают организатором поставки кокаина, - в Германии, бывший завхоз посольства Али Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов - в России.

По версии, озвученной профессором IE Business school Максимом Мироновым, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозился уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли. В одном из разговоров, подслушанных сотрудниками правоохранительных органов, Чикало и Близнюк обсуждали, что Ковальчук поссорился с Коронелли и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, говорилось в беседе. Также Близнюк заявил, что он всегда что-то вывозил в чемоданах.

Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 года президентом стал Маурисио Макри, что привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. В ноябре 2016 года аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей. Видимо, полицейские проследили крупную партию кокаина до дверей российского посольства, предполагает Миронов. После этого министр безопасности Патриция Булрич связалась с послом Коронелли, и тот дал доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он же принял решение закрыть канал доставки кокаина. После того как муку переправили в Россию на самолете управделами президента РФ, подозреваемые в контрабанде были задержаны.