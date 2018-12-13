Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "ПроеКТОриЯ" вспомнил разговор, в ходе которого Борис Ельцин предложил ему стать президентом.
Vladimiras Putinas, Proekt nuotr.

Обсуждая с молодыми людьми в Ярославле выбор профессии, Владимир Путин рассказал им о том, каким должен быть человек, который хочет стать главой государства. По его словам, сам он профессию президента не выбирал, а на предложение Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году изначально ответил отказом.

"Он очень удивился. Он был человек своеобразный и спросил: "Почему это?" А я ему говорю: "Борис Николаевич, я не готов". А я уже был большой мальчик", — сказал Путин.

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"Президентом может быть человек любой профессии", — сказал Путин. Он отметил, что юридическое образование и знание законов помогает быть главой государства, однако в крупных странах немало руководителей, у которых физическое образование.

По словам Путина, важно, чтобы решивший стать главой государства был готов полностью посвятить значительную часть своей жизни этой деятельности. "И должно быть как у врача. Не может быть хорошим врачом тот человек, который не сопереживает все, что переживает пациент. Он должен любить своего пациента, пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам государств", — сказал президент.

В августе 1999 года, когда Путин был директором ФСБ и секретарем Совета безопасности России, Ельцин предложил его кандидатуру на пост главы правительства, а 9 августа в телевизионном обращении назвал его своим преемником.

Исполняющим обязанности президента Путин стал 31 декабря 1999 года, после отставки Ельцина. 26 марта 2000 года он выиграл выборы в первом туре, а официально в должность вступил 7 мая 2000 года.

РБК
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