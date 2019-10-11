Владимир Путин считает, что поддерживать надо «не конкретных людей, а проводимую ими политику». Об этом президент России заявил на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба президента России.
V.Putinas
© Sputnik / Scanpix

— Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу.

Статьи по теме:
"Россия готовится к войне": началась кампания в защиту суверенитета Беларуси  (9)
ФОТО, ВИДЕО: Зеленский установил новый мировой рекорд - отвечал на вопросы журналистов 14 часов подряд  (10)

Путин привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом.

— Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит.

По словам Путина, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР «уже дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы». Однако не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли.

— Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику, — добавил российский президент.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко призвал поддержать действующую в Украине власть.

— Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент назвал Владимира Зеленского «вменяемым, нормальным человеком» и предложил пригласить на саммит СНГ.

Статьи по теме:

Зеленский: в России поняли, что Украина не сдаст территории (47)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...

Лукашенко "перестал бояться" и назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины (34)

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал...

Лукашенко: Президент Украины — патриот своей страны, мы его поддерживаем (13)

Президент Украины Владимир Зеленский — настоящий,...

Россия

Путин ответил на призыв Лукашенко поддержать Зеленского (2)

Владимир Путин считает, что поддерживать надо «не...

Умер Алексей Леонов - первый человек в мире, вышедший в открытый космос

В пятницу, 11 октября, скончался Алексей Леонов - пожалуй,...

Офицеров ФСБ РФ оправдали по делу о крупном хищении

Присяжные второго Западного окружного военного суда...

"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно". Шаман Габышев решил продолжить поход в Москву (23)

Якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву...

Родителей в России хотят штрафовать за курящих детей (4)

МВД России предлагает ввести административную...

TOP новостей

Astravo atominė elektrinė

Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (100)

До запланированного запуска первого блока Белорусской...

Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (70)

Первый фактический руководитель независимой Литвы...

Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (15)

Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...

Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь

В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...

В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (2)

В суд передано дело утенских торговцев, которые...