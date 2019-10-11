— Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу.

Путин привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом.

— Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит.

По словам Путина, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР «уже дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы». Однако не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли.

— Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику, — добавил российский президент.

Ранее, напомним, Александр Лукашенко призвал поддержать действующую в Украине власть.

— Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент назвал Владимира Зеленского «вменяемым, нормальным человеком» и предложил пригласить на саммит СНГ.