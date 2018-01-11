«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, которого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — сказал он.
Путин назвал «естественной практикой» недопуск кандидатов на выборы. «Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и все. И в ходе избирательной кампании в том числе», — добавил президент.
ЦИК 25 декабря отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, объяснив это наличием у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Политик подал жалобу на это решение в Верховный суд, но она была отклонена. Навальный намерен обратиться в президиум ВС и в Конституционный суд.
В связи с этим в Госдепартаменте США заявили, что российские власти не смогли создать условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Решение ЦИК также раскритиковал Евросоюз. В ЕС заявили, что недопуск Навального вызывает сомнения в наличии политического плюрализма в России и в демократичности президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.
Накануне посольство России в США назвало необоснованными и политизированными обвинения со стороны Вашингтона в «политической подоплеке» отказа от регистрации кандидатов на президентских выборах. В МИД назвали заявление Госдепартамента «прямым вмешательством» во внутренние дела России.
Путин ответил на критику США из-за недопуска Навального на выборы (10)
Власти США продемонстрировали свои предпочтения,...
Россия отвергла версию Польши о взрыве на борту президентского Ту-154 (4)
Версия польской комиссии о взрыве на борту самолета...
Главу "Мемориала" в Чечне арестовали по обвинению в хранении наркотиков (5)
Главе представительства правозащитного центра...
Власти Москвы согласовали марш в память о Маркелове и Бабуровой
Столичные власти согласовали проведение марша в память...
Россия засекретила поиски плененного ИГ россиянина Цуркану
Министерство обороны России засекретило поиски...
TOP новостей
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (16)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (157)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
Президент Литвы: надо найти способ вернуть эмигрантов (67)
11 января в президентском дворце наградили участников...
Торговцы: состав продуктов зависит от того, на какой фабрике их произвели (4)
Состав одних и тех же товаров, которые продают в Литве и...
Угроза шпионажа или охота на ведьм: расширяют круг лиц, которых проверяет госбезопасность (41)
Глав профсоюзов части стратегических компаний должны...