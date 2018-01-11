«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, которого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — сказал он.

Путин назвал «естественной практикой» недопуск кандидатов на выборы. «Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и все. И в ходе избирательной кампании в том числе», — добавил президент.

ЦИК 25 декабря отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, объяснив это наличием у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Политик подал жалобу на это решение в Верховный суд, но она была отклонена. Навальный намерен обратиться в президиум ВС и в Конституционный суд.

В связи с этим в Госдепартаменте США заявили, что российские власти не смогли создать условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод». Решение ЦИК также раскритиковал Евросоюз. В ЕС заявили, что недопуск Навального вызывает сомнения в наличии политического плюрализма в России и в демократичности президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

Накануне посольство России в США назвало необоснованными и политизированными обвинения со стороны Вашингтона в «политической подоплеке» отказа от регистрации кандидатов на президентских выборах. В МИД назвали заявление Госдепартамента «прямым вмешательством» во внутренние дела России.