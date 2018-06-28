«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», — сказал он.

Опыт, который российские военные получили в Сирии, будет использован в будущем при подготовке военнослужащих, добавил президент.

До этого президент неоднократно говорил о выводе военных из Сирии или сокращения численности находящейся там группировки. В марте 2016 года в ходе встречи с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу он отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии.

В конце декабря того же года, также в ходе встречи с теми же министрами, Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие в Сирии.

11 декабря 2017 года президент приехал на авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск. «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще», — подчеркнул Путин.