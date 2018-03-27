Недавно он покинул Кемерово, куда прилетал ранее этим утром почтить память жертв трагедии и выслушать отчеты чиновников.
Президент провел совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня". "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - заявил Путин, возмутив таким подбором слов комментаторов в соцсетях.
Между тем в Кемерово уже несколько продолжается стихийный митинг, в котором участвуют люди, потерявшие на пожаре в ТЦ родственников, в том числе детей. Ранее участники митинга требовали, чтобы к ним вышел президент. Однако в итоге Путин на митинге так и не появился. Он провел лишь встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования трагедии в ТЦ.
Напомни, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей. Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур. Так как Кремль медлил с объявлением общенационального траура - ряд регионов самостоятельно объявили его в знак солидарности с Кемеровской областью.
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