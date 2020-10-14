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Центр "Вектор" зарегистрировал в среду вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Вакцина зарегистрирована под названием "ЭпиВакКорона".
Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра имени Чумакова РАН", - добавил Владимир Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

Пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, пройдут на 40 тысячах добровольцев, из них 150 - старше 60 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России", - сказала Голикова на совещании.

Она отметила, что вакцина центра "Вектор" характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. "Появление второй вакцины расширяет возможности вакцинации населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом", -добавила вице-премьер.

Вакцина "ЭпиВакКорона" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора прошла два этапа клинических испытаний и ожидает регистрации для перехода к пострегистрационному этапу.

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают людям из группы риска - медикам и учителям.

Пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" должны начаться в ноябре. Вакцина создана на основе "одной из перспективных синтетических платформ". "Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус", - рассказала Татьяна Голикова. Ее цитирует РБК.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина (содержит цельный вирус). Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

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