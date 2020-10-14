Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра имени Чумакова РАН", - добавил Владимир Путин. Его слова приводит "Интерфакс".
Пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, пройдут на 40 тысячах добровольцев, из них 150 - старше 60 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России", - сказала Голикова на совещании.
Она отметила, что вакцина центра "Вектор" характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. "Появление второй вакцины расширяет возможности вакцинации населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом", -добавила вице-премьер.
Вакцина "ЭпиВакКорона" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора прошла два этапа клинических испытаний и ожидает регистрации для перехода к пострегистрационному этапу.
Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.
Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают людям из группы риска - медикам и учителям.
Пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" должны начаться в ноябре. Вакцина создана на основе "одной из перспективных синтетических платформ". "Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус", - рассказала Татьяна Голикова. Ее цитирует РБК.
Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина (содержит цельный вирус). Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе за полдня – почти 100 новых случаев коронавируса: столица с ограничениями не спешит (36)
Поскольку в Вильнюсе растет количество случаев...
Правительство утвердило проект госбюджета Литвы на 2021 год (45)
Правительство в среду утвердило проект...
Тихановская открыла новый учебный год в ЕГУ: "Вы всегда будете востребованы в новой Беларуси" (138)
В среду состоялась торжественная церемония открытия...
В Литве растет смертность от коронавируса, профессор объяснила причину (16)
Смертность от коронавируса быстро растет. В Литве за...
Из-за угрозы коронавируса специалисты предлагают менять жизнь в столице Литвы (27)
Национальный центр общественного здравоохранения...