Россия и США обвиняют друг друга в нарушении одного из важнейших соглашений о ядерном сдерживании. Оно было предпоследним действующим ядерным договором между Россией и США, а последнее, СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), истекает в 2021 году, напоминает The Bell.

2 февраля истек срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 - американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что они не попадают под действие соглашения.

"Ракета наземного базирования может поражать цели на расстоянии 500-5500 км. В течение 4 лет Москва заявляла, что ракеты не существует. Затем российские власти признали ее существование, но заявили, что ракета не сможет достичь цели, находящейся на расстоянии более 500 км", - говорится в памятке, опубликованной в Twitter посольством США в Минске.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в субботу передаст России, Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по ДРСМД. "Эта ракета может базироваться скрытно, имеет высокую разрушительную силу и способна поразить столицы соседних европейских государств", - предупредили в американской дипмиссии.

Москва, в свою очередь, утверждает, что США еще с 1999 года нарушают положения ДРСМД, "когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования". Об этом в докладе Путину сообщил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Впоследствии они стали использовать <...> баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны - пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", - сказал министр, назвав это прямым нарушением ДРСМД.

Он отметил, что такие установки развернуты в Румынии, готовятся к развертыванию в Польше и Японии. Лавров добавил, что Москву беспокоит и возможное использование ядерных боеприпасов малой мощности, создание которых входит в задачу США, на ракетах средней дальности.

Лавров заявил, что Россия стремилась "сделать все, чтобы этот договор спасти, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе, да и в мире в целом" (цитата по РИА "Новости").

Глава МИД напомнил Путину о неудавшихся попытках провести переговоры по вопросу о ДРСМД с американской стороной, призванные убедить, что "мы не нарушаем этот важнейший документ".

"Эти предложения были американцами торпедированы и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который, конечно же, мы принять не можем, поскольку он противоречит духу и букве самого договора", - посетовал Лавров.

Министр отметил, что выход США из ДРСМД "усугубляет положение, сложившееся за последние годы в целом в сфере ядерного разоружения, стратегической стабильности", которое установилось после выхода в 2002 году США из Договора по ПРО 1972 года.

Провести консультации для поиска договоренностей, предусмотренные совместной Декларацией о новых стратегических отношениях 2002 года "не получилось из-за нежелания Соединенных Штатов реально рассматривать наши озабоченности", сказал глава МИДа, добавив, что дальнейшие попытки диалога тоже провалились.

"Вся эта добрая воля, так сказать, свелась к тому, что американцы настаивали на том, чтобы мы просто смирились с их подходом к организации этой противоракетной обороны, хотя этот подход таил в себе очевидные риски и угрозы для нашей безопасности", - заключил он.

"Двери для переговоров открыты", но не с подачи РФ

Путин, выслушав доклад министра иностранных дел, заявил, что Москва готова к переговорам, но попросил Лаврова и присутствовавшего на встрече министра обороны Сергея Шойгу "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме".

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил президент.

Путин отметил, что Москва "многократно, в течение многих лет постоянно" ставит вопрос о проведении "содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам". Это не находит поддержки у партнеров, посетовал глава государства: "Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил надежду на заключение нового, более широкого ядерного договора с Россией и, возможно, с участием других государств, передает Reuters.

"Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы увидеть это", - сказал Трамп журналистам.

Путин пообещал не втягиваться в гонку вооружений, но одобрил создание наземных ракетных комплексов

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил президенту РФ в ближайшие месяцы начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы "по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте", а также начать научно-исследовательские работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Шойгу заверил, что это не потребует дополнительных бюджетных средств.

"Согласен", - поддержал Путин, добавив, что "мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений". Он подчеркнул, что Россия не будет размещать свои ракеты средней и меньшей дальности "ни в Европе, ни в других регионах мира <...> до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".

Глава государства также выразил желание посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство нового российского вооружения: "Кинжал" (гиперзвуковая ракета на воздушном носителе), "Пересвет" (боевое лазерное оружие), "Авангард" (гиперзвуковая межконтинентальная стратегическая система), "Сармат" (ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой).

Путин также упомянул о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". "Надо посмотреть, как идет работа здесь", - добавил он, а также поручил докладывать ему, как купируется угроза, связанная с планами ряда стран разместить оружие в космосе.